ضبط عبوات واعتدة في صلاح الدين

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، ضبط عبوات واعتدة في محافظة صلاح الدين.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "وفقاً لمعلومات دقيفة لقسم استخبارات قيادة عمليات سامراء (أحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع) والتي اشارت لوجود عبوات واعتدة في منطقة البو جيلي بناحية يثرب / صلاح الدين تحركت على اثرها مفارز استخبارات لواء مغاوير القيادة وقوة منه نحو المكان المحدد ضبطت ٣ عبوات ناسفة على شكل جلكانات سعة ٢٠ لتر و٥ رمانات يدوية و٢ قنبرة هاون ٨٢ ملم و٢ رمانة قاذفة و١ بطارية تفجير

واضاف البيان، ان "الجهد الهندسي للواء ٤١ حشد الشعبي قام برفع المواد وتفجيرها".