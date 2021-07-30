شرطة البصرة تعلن تنفيذ أوامر قبض بحق عدد من المطلوبين

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز قسم شرطة المدينة نفذت من خلال المراكز التابعة لها، عمليات تحر ومطاردة لعدد من المتهمين المطلوبين للقضاء"، مشيرة الى "القبض على ١٠ متهمين بقضايا جنائية أبرزها متهمين بالسرقة، المشاجرة، والتهديد، والنصب والاحتيال، ومواد أخرى وذلك من خلال تنفيذ أوامر قبض قضائية بحقهم".واضافت ان "مفارز قسم شرطة البلدة الثانية تمكنت من إلقاء القبض على ٣٠ متهما بقضايا جنائية أبرزها متهم بإلقاء رمانة يدوية على دار احد المواطنين في منطقة حي البتول".ولفتت الى ان "مفارز قسم شرطة البلدة الأولى تمكنت من إلقاء القبض على ٣٧ متهما خلال إجراء حملات أمنية في الأسواق والأماكن العامة والخاصة وتحرٍ ومداهمة بحق مطلوبين للقضاء، حيث تم خلال العملية القبض على متهمين مطلوبين قضائيا وفق مواد جنائية مختلفة، توزعت بين جرائم المخدرات، والسرقة، والاعتداء، والتهديد، والنصب والاحتيال، والتزوير، والمشاجرة وفق أحكام ومواد قانونية مختلفة".