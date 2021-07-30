إحصائية أمنية نوعية لشؤون الشرطة وتوابعها في الداخلية خلال أسبوع

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، عن حصيلة واجبات وكالة الوزارة لشؤون الشرطة وتوابعها في وزارة الداخلية للفترة من 20 تموز ولغاية الـ 29 من ذات الشهر.

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "حصيلة واجبات وكالة شؤون الشرطة وتوابعها في وزارة الداخلية من تاريخ 20 /2021/7/ولغاية29 /2021/7/، كانت كالأتي:

2.القبض على تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات 115

3.القبض على ارهابيين 24

4.احالة متهمين الى المحاكم المختصة 176

5.ابطال عبوة ناسفة 197

6.ابطال حزام ناسف 3

7.تحرير مخطوف 1

8.ضبط اسلحة 139

9.ضبط اعتدة 579

10.طبع لوحات سيارات 16647

11.اصدار اجازات السوق 11087

12.اصدار سنوية للسائقين 19959

13.فض المشاجرات 1152

14.ضبط سيارات مطلوبة 48

15.التبرع بالدم 19

16.انقاذ الغرقى 3

17.القبض على متسولين 317

18.القبض على مخمورين 140

19.كدس عتاد 1 1.تنفيذ اوامر القبض 12692.القبض على تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات 1153.القبض على ارهابيين 244.احالة متهمين الى المحاكم المختصة 1765.ابطال عبوة ناسفة 1976.ابطال حزام ناسف 37.تحرير مخطوف 18.ضبط اسلحة 1399.ضبط اعتدة 57910.طبع لوحات سيارات 1664711.اصدار اجازات السوق 1108712.اصدار سنوية للسائقين 1995913.فض المشاجرات 115214.ضبط سيارات مطلوبة 4815.التبرع بالدم 1916.انقاذ الغرقى 317.القبض على متسولين 31718.القبض على مخمورين 14019.كدس عتاد 1