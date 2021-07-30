نجدة بغداد تعلن نتائج ممارساتها الأمنية

نفذت مفارز مديرية النجدة واجبات ومهام أمنية وإنسانية وخدمية خلال ٢٤ ساعة الماضية في عموم العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم القبض على شخص مطلوب وفق المادة (٤٧٧) ضمن سيطرة البكرية من قبل دوريات نجدة ابي غريب، وكذلك القبض على شخصين ضبط بحوزتهما سلاح غير مرخص نوع مسدس عدد (٢) ضمن مناطق متفرقة من قبل دوريات نجدة (الصمود. الاعظمية)، بالإضافة القبض على شخصين ضبط بحوزتهما جهاز تعاطي للمخدرات ضمن منطقة الحسينية من قبل دوريات نجدة الزهور، والقبض على سارق لقيامه بسرقة دراجة نارية نوع تك تك ضمن منطقة الشرطة الخامسة من قبل دوريات نجدة حي العامل، كما تم القبض على شخص ضبط بحوزته أدوية (٤١ أبرة أدوية مختلفة الأنواع) لا يحمل اي تخويل رسمي ضمن منطقة زيونة من قبل دوريات نجدة الزعفرانية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى،

واضافت انه "تم القبض على عدد من المتسولين والمخمورين، وضبط مجموعة من العجلات (عليها إشارة حجز) او (مخالفة للتعليمات القانونية ومظللة وبدون لوحات تسجيل)".