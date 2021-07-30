شرطة البصرة توضح بشان وفاة شاب بعد اعتقاله

وقال المكتب الاعلامي لمديرية شرطة البصرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة متهم القي القبض عليه من قبل مركز شرطة البراضعية، ونود ان نبين انه بتاريخ ٢٤ تموز ٢٠٢١ ورد نداء الى مركز شرطة البراضعية بالتوجه الى المستشفى التعليمي لوجود متهمين اثنين تم القاء القبض عليهما من قبل مفرزة حماية المستشفى لحيازتهما سلاح".واضاف "لدى وصول المفرزة الى ردهة الطوارىء تبين ان احد المتهمين كان مشوش الوعي وحسب ادعاء صديقه انه قد تناول كمية كبيرة من المخدرات خشيةً من ضبطها لديه من قبل مفرزة الشرطة و هذا مدون في التقرير الطبي للمستشفى"،موضحا انه "تم استلام المتهمين من قبل مركز شرطة البراضعية وكان احدهما حالته الصحية مشوشه وقبل الوصول الى مركز الشرطة ساءت حالته الصحية وتم العودة الى المستشفى الا انه فارق الحياة".واشار البيان الى انه "تم ضبط المسدس الذي بحوزته و مادة مخدرة تقدر بالغرامات و سكين عدد ٢"، مبينا انه "تم تدوين افادة المتهم الاخر واعترف بان المتوفي قد تناول كمية كبيرة من المخدرات لمنع ضبطها من قبل مفرزة الشرطة".واكد البيان انه "تم ارسال الجثة إلى الطب العدلي حسب قرار قاضي التحقيق لمعرفة اسباب الوفاة".يذكر ان الشاب الذي تحدثت عنه شرطة البصرة هو " علي مبارك".