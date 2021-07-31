نجدة بغداد تعلن حصيلة ممارساتها الامنية خلال 24 ساعة

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارزها تمكنت من القاء القبض على شخص مطلوب وفق المادة (٤٧٧) ضمن سيطرة البكرية من قبل دوريات نجدة ابي غريب".واضافت ان "المفارز تمكنت من القبض على شخصين وضبط بحوزتهم سلاح غير مرخص نوع مسدس عدد (٢) ضمن مناطق متفرقة من قبل دوريات نجدة (الصمود، الاعظمية)".واشارت المديرية الى، "القبض على شخصين وضبط جهاز تعاطي للمخدرات ضمن منطقة الحسينية من قبل دوريات نجدة الزهور"ولفتت الى، ان "مفارزها ألقت القبض على سارق لقيامه بسرقة دراجة نارية نوع تك تك ضمن منطقة الشرطة الخامسة من قبل دوريات نجدة حي العامل".وتابعت المديرية، ان "مفارز النجدة تمكن من القبض على شخص وضبط بحوزته ادوية (٤١ ابرة ادوية مختلفة الانواع) لا يحمل اي تخويل رسمي ضمن منطقة زيونة من قبل دوريات نجدة الزعفرانية وبالتعاون مع الاجهزة الامنية الاخرى".واردفت، ان "نجدة بغداد ألقت القبض على شخص مشتبة به لقيامه بتصوير الاجهزة الامنية من هاتفه ضمن ساحة التحرير من قبل مدير قسم العلاقات والاعلام، اضافة الى ضبط سيارات (عليها اشارة حجز) عدد (١٤) ضمن مناطق متفرقة"، مشيرة الى "ضبط سيارات مخالفة للتعليمات القانونية ومظللة وبدون لوحات تسجيل عدد(٢٣٠)، والقبض على (٢٧٥) متسولآ ، و 115 مخمورا يعترضون سبيل المارة".واشارت المديرية الى انه "تم تسليم جميع الحالات الى مراكز الشرطة ودوائر المرور حسب الاختصاص".