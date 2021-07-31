بعملية نوعية.. القضاء على ارهابي خطير في تلال حمرين

وقال اللواء رسول في بيان ورد للسومرية نيوز انه "وبحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبعملية نوعية، تمكن جهاز مُكافحة الإرهاب من قتل الإرهابي المُكنى "أبو سعد السمين" والذي كان يشغل منصب مايُسمى أمير قاطع أبي ذر الغفاري بالقرب من بُحيرة تلال حمرين ضمن مُحافظة ديالى".واضاف ان "الارهابي كان يُعد ذو تأثير كبير بتنفيذ عمليات التفخيخ وتجهيز الإرهابيين الإنتحاريين".