الاستخبارات تخترق شبكة لتجارة المخدرات وتطيح بعناصرها في الانبار

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بعملية نوعية تضمنت ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة لمفارز شعبة استخبارات الفرقة الخامسة (احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع) مكنتها وبالتعاون مع قوة برية من الفوج الرابع لواء المشاة ١٩ ومفرزة من قسم شؤون المخدرات باختراق شبكة تضم خمسة تجار للمخدرات والإيقاع بهم في كمين محكم نصب لهم في قضاء الرطبة بالانبار والقبض عليهم بالجرم المشهود".وأشارت إلى أنه "تم ضبط بحوزتهم ١٠ أكياس من مادة الحشيشة ،١٢٠٠٠ حبة مخدرة ونصف كيلو غرام من مادة الكريستال , ليتم تسليمهم الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".