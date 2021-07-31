انطلاق عمليات واسعة ضمن قاطع عمليات البصرة.. هذه نتائجها

وقالت القيادة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تم إلقاء القبض على أربعة أشخاص مطلوبين وفق مواد جنائية مختلفة ومصادرة بنادق كلاشنكوف عدد/١٠ ورشاشة متوسطة BKc عدد/٢ وبندقية RBK عدد واحد ورمان يدوي عدد/٣ وكميات من مخازن الاعتدة الخفيفة والمتوسطة".وأشارت إلى أن "ذلك من خلال اللواء ٣٦ الآلي ولواء مغاوير قيادة العمليات والشرطة الاتحادية بالإضافة إلى أفواج الطوارئ شرطة محافظة لبصرة ولوكالات الأمنية والاستخبارية وقوة مرتبة من مقر قيادة عمليات البصرة".وبينت، أن "مناطق التفتيش شملت القاطع الشمالي والجنوبي ومركز محافظة البصرة وذلك حسب معلومات استخبارية وتنسيق بين الأجهزة الأمنية ضمن قاطع المسؤولية".