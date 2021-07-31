كركوك.. الاستخبارات تطيح بمسؤولي الدعم اللوجستي في داعش

وقالت الوكالة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تواصل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية جهودها الميدانية من خلال جمع المعلومات عن الخلايا النائمة ومن خلال عملياتها الاستباقية تمكنت مفارزها في محافظة كركوك من القاء القبض على ٧ اهداف مطلوبين وفق المادة ٤/ ١ ارهاب".وأضافت، أنه "على إثر اعترافات المتهمين تبين انهم بايعوا عصابات داعش وكانوا يوفرون الدعم اللوجستي لعناصر داعش الارهابية حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم اصوليا وفق القانون".