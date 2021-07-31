اجرام بغداد تعلن اعتقال متهمين في مناطق متفرقة

اعلنت مديرية اجرام بغداد، السبت، عن اعتقال متهمين في مناطق متفرقة من العاصمة.

وقالت المديرية في بيان، إنه "تم القبض على متهم بسرقة ٦٠ الف دولار أمريكي وآخرين بالسرقة مبالغ مالية ومخشلات ذهبية ومنازل سكنية ومطلوبين بقضايا جنائية مختلفة ضمن مكاتب مكافحة اجرام الزهور والمنصور والحبيبية والمحمودية والتاجي والغزالية والشعب وبغداد الجديدة والكاظمية والحرية وتم توقيفهم وفق المواد القانونية ٤٤٦ ، و٤٤٤ ، و٤٥٦ ، و٢٩٢، ق.ع".

وأضاف البيان أنه "القبض متهمين اثنين ضبط بحوزتهما مادة الكرستال ضمن مكاتب مكافحة اجرام المدائن وحي العامل وتم توقيفهما وفق المادتين القانونيتين ( ٣٢ ، و٢٨ مخدرات)"، مؤكداً "القبض على أربعة متهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية ودراجات التك تك ضمن مكاتب مكافحة اجرام الاعظمية وحسينية المعامل والدورة والصالحية وتم توقيفهم وفق المواد القانونية ٤٤٦ ، ٤٦١ ، ٤٤٢ ، ٤٤٣ ق.ع".

وتابع البيان أنه "تم ضبط عجلة والقبض على حائزها لوجود إشارة ضبط عليها في قاعدة البيانات ضمن مكتب مكافحة سرقة سيارات الكرخ وتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل".