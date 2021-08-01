القبض على أحد أفراد عصابة اعترف بسرقة 102 مليون دينار في ذي قار

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مكافحة إجرام ذي قار تلقت معلومات دقيقة حول محل تواجد أحد المتهمين المطلوبين في منطقة الكرادة خارج في العاصمة بغداد والصادر بحقه حكما غيابيا لارتكابه جرائم سرقة وسلب أموال عملاء المصارف".واشارت الى، انه "بتعاون مكافحة المنصور تم إلقاء القبض على المتهم وإحالته الى الجهة المختصة لغرض إكمال الإجراءات القانونية".