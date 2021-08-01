افتتاح المقر المتقدم لعمليات بغداد/الكرخ والقيادة توجه نداءً بشأن حظر التجوال

افتتح قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، اليوم الاحد، المقر المتقدم لعمليات بغداد الكرخ مسلماً عهدتها للواء الركن سعد محسن عريبي.

وقال سليم خلال الافتتاح، للسومرية نيوز، انه "تم اليوم افتتاح المقر المتقدم لقيادة عمليات بغداد /الكرخ بحضور كافة القادة الامنين والامرين المرتبطين بالقيادة، لتبدأ مواصلة القيادة والسيطرة من قبل قائد المقر المتقدم لقيادة عمليات بغداد /الكرخ ابتداء من هذا اليوم"، مشيدا بأدارة حكيمة وقادرة على ضبط الوضع الأمني والأداري فيها".

واضاف، انه "تم تقسيم بغداد الى مقرين متقدمين وتم تقسيم المقرين الى قواطع، 9 قواطع في المقر المتقدم لقيادة عمليات بغداد /الكرخ و11 للرصافة"، لافتا الى اننا "نقوم بتفقد المقرات".

وتابع، ان "العمليات العسكرية مستمرة في حزام بغداد من قبل قيادة عمليات بغداد"، معلناً "انطلاق عملية عسكرية من قبل لواء المغاوير والفرقة السادسة وكتيبة الاستطلاع التابعة الى قيادة عمليات بغداد في منطقة الطارمية شمال بغداد"، مؤكدا على حث وبذل الجهود القصوى لتأمين جانب العاصمة والمواطنين حرصاً منه على راحتهم واستقرارهم متمنياً لهم المزيد من التقدم والنجاح في عملهم".

واوضح، "لا ننسى دور الاجهزة الامنية والوكالات الاستخبارية العاملة ضمن قاطع المسؤولية في القضاء والقاء القبض على العديد من ارهابيي داعش".

فيما يخص جائحة كورونا، وجه قائد عمليات بغداد، المواطنين بالالتزام بالتوجيهات الصادرة من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية و الالتزام بتوقيتات حظر التجوال الجزئي من الساعة 12 ليلا الى الخامسة صباحا".

وبشأن تأمين مراكز الانتخابات، لفت سليم الى انه "منذ اشهر بدأت القيادة بتأمين مراكز الانتخابات من خلال الممارسات الامنية وهناك ممارسات اخرى لمعالجة الاخطاء التي قد تبرز اثناء الممارسات وهناك جهد كبير تبذله القطعات من اجل تأمين المراكز".