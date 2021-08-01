حصيلة اعتقالات جديدة في بغداد

أعلنت مديرية مكافحة الإجرام في بغداد، الأحد، حصيلة اعتقالات جديدة في مناطق متفرقة من العاصمة.

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "مديرية مكافحة الإجرام في بغداد تمكنت من إلقاء القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة، وذلك من خلال نشر المفارز والدوريات وإجراء الممارسات الأمنية في عموم مناطق العاصمة".

وبينت المديرية أن "مفارزها في مكتب مكافحة إجرام الحبيبية ألقت القبض على متهم لقيامه بابتزاز إحدى الفتيات الكترونيا ومساومتها على نشر صورها الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية وفق أحكام المادة ٤٥٢ من قانون العقوبات".

وأضافت المديرية أن "مفارزها نفذت عدة أوامر قبض في مكاتب مكافحة إجرام الاعظمية، والزهور، وباب الشيخ، وبغداد الجديدة، والكرامة، وحسينية المعامل، والمنصور، وحي العامل، والكاظمية، والبياع بحق عدد من المتهمين لقيامهم بسرقات مختلفة لدور ومحلات تجارية ومبالغ مالية، ومتهمين آخرين مطلوبين بقضايا جنائية مختلفة".

وأشارت إلى "تمكن مكاتب مكافحة إجرام التاجي، والحرية بالقبض على متهمين اثنين قاما بعمليات تزوير لكتب ومحررات رسمية وفق المواد ٢٩٢/٢٩٨ و٢٩٥ من قانون العقوبات، وأشارت الى إلقاء القبض على أربعة متهمين آخرين لقيامهم بسرقة دراجات نارية ودراجات التك تك ضمن مكاتب مكافحة إجرام الشعب، والقدس، والصالحية، ومكافحة سرقة سيارات الرصافة وفق المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات، فضلا عن تمكن مفارز مكتبي المدائن ومكافحة سرقة سيارات الكرخ من ضبط عجلتين مطلوبتين والقبض على حائزيهما لوجود إشارة حجز مؤشرة بحقهما في قاعدة البيانات".