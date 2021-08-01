إحباط عملية تفجير برجين للطاقة الكهربائية في الأنبار

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الأحد، عن إحباط عملية تفجير برجين للطاقة الكهربائية في محافظة الأنبار.

وقالت الخلية في بيان، إنه "وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة ميدانية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من احباط عملية تفجير برجين للطاقة للكهرباء بواسطة زرع عبوات ناسفة عليهما، في قضاء هيت بمحافظة الانبار".

وأضافت أن "هذه العملية جاءت بالتعاون مع القطعات الماسكة للارض المتمثلة باللواء ٢٩ وقوة من مغاوير عمليات الجزيرة، حيث تم تفكيك العبوات من قبل الجهد الهندسي التابع لعمليات الجزيرة، دون حادث يذكر".