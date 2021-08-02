بينهم محكوم بالاعدام.. الاستخبارات تلقي القبض على عدد من المتهمين بكربلاء

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة ومن خلال المتابعة الميدانية والتدقيق الأمني المستمر ولقرب زيارة عاشوراء ، شرعت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من تنفيذ عملية أمنية استباقية في محافظة كربلاء المقدسة من خلال تدقيق بيانات النزلاء داخل الفنادق والمرافق السياحية ، حيث أسفرت عن إلقاء القبض على ٣٩ متهمآ من بينهم مطلوبين وفق أحكام المادة (٤/إرهاب ) و٤٠٦ القتل العمد ، فضلآ عن متهم محكوم "إعدام وهارب" وأخرين وفق مواد جنائية مختلفة".واضافت انه "في الوقت نفسه تم كشف شركتين سياحية وهمية تمارس العمل داخل المحافظة مخالفة للقانون والضوابط" ، مشيرا الى إنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وتوقيفهم أصوليا".