حصيلة نوعية لقيادة عمليات بغداد

أعلنت قيادة عَمَلِيَّات بَغْدَاد، اليوم الثلاثاء، اعتقال (24) متهم وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم وفق المادة 4ارهاب وفتاة بتجارة البشر، مع ضبط أسلحة وأعتدة مختلفة.

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه " مفارز من استخبارات وامن بغداد ومكتب مكافحة اجرام منطقة الشعب وقسم استخبارات قيادتنا مع قوة من لواء المشاة الـ(44) تمكنت من تنفيذ واجب القاء قبض على متهم وفق المادة 4/1 إرهاب بعد ورود معلومات من تواجده داخل منزله في منطقة حي اور شرقي بفداد، فيما القت القوات الامنية في فرقة المشاة الحادية عشر من اعتقال (12) متهم وفق مواد قانونية مختلفة في جانب الرصافة، وتمكنت قواتنا الأمنية في الفرقة الثانية شرطة اتحادية من اعتقال أربعة متهمين بينهم مزور ومتهمين اثنين بتعاطي وترويج المواد المخدرة وفتاة بتهمة الاتجار بالبشر، في حين تم ضبط أسلحة غير مرخصة وأعتدة، وتجهيزات عسكرية خلال عمليات تفتيش في جانب الكرخ".

واضاف البيان، "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ قسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر الرصافة تمكنت من القاء القبض على متهم بتجارة الأعضاء البشرية. بالإضافة إلى إلقاء القبض على متهم بتزوير عملة من فئة (١٠٠) دولار أميركي وبيعها في الأسواق بعد نصب كمين محكم والقبض عليه بالجرم المشهود، واعتقال متهم قام بجريمة قتل ضمن منطقة النهروان وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات".

وفي السياق ذاته، تمكنت المفارز المشتركة من تنفيذ واجباتها في جانبي الكرخ والرصافة نتج عنها: اعتقال (3) مُتَهَمين وفق مواد قانونية مختلفة، ومصادرة (6) سلاح مسدس وبندقيتين اثنتين و(222) أطلاقة عتاد مختلفة، ومخازن فارغة مع ضبط (16) حبة مخدرة مختلفة الأنواع، و (7) غرام من مادة الكريستال المخدرة، وجهاز واحد للتعاطي، وفقا للبيان

وتابع، انه "تم تسليم جميع الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة للجهات المختصة".