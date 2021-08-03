اعتقال "ارهابيين" اثنين وضبط منصة لاطلاق الصواريخ في ثلاث مدن

أعلنت خلية الاعلام الامني، الثلاثاء، عن اعتقال "ارهابيين" اثنين وضبط منصة لاطلاق الصواريخ واعتدة في كركوك وديالى وسامراء.

وقالت الخلية في بيان، إنه "بعمليات نوعية واستباقية نفذت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لمفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع - قسم استخبارات المقر المتقدم في كركوك- قيادة عمليات سامراء- شعبة استخبارات الفرقة الاولى- تم من خلالها القاء القبض على ارهابيين اثنين احدهما في سيطرة K1 مدخل محافظة كركوك والاخر في سيطرة السندية المحاذية لمحافظة ديالى كان يروم الدخول الى ناحية يثرب بصلاح الدين"، مؤكدة أن المعتقلين "هما من المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ٤ إرهاب".

وأضافت أن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الاولى تمكنت من ضبط منصة لاطلاق الصواريخ وقاذفة RBG7 وعدة صواريخ لها بالاضافة الى ٧٥ إطلاقة سلاح ففتكال وقنابر هاون وحاويات عتاد ١٤،٥ ملم وحشوات دافعة للصواريخ في منطقة منجل زور نهر ديالى"، مشيرة الى أنه "تم تسليم الارهابيين الى جهة الطلب".