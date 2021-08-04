بينهم امرأة.. القبض على ثمانية متهمين بمتاجرة المخدرات في بغداد والنجف

القت وكالة الاستخبارات، اليوم الاربعاء، القبض على ثمانية متهمين بمتاجرة المخدرات بينهم أمرآة في بغداد والنجف.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تواصل عملياتها الاستباقية لملاحقة متعاطي ومتاجري المواد المخدرة، حيث تمكنت وخلال عمليتين منفصلتين بمحافظتي بغداد والنجف من القاء القبض على ثمانية متهمين بينهم امراة يقومون بالمتاجرة وتعاطي المواد المخدرة".

واضاف البيان، انه "تم ضبط بحوزتهم كمية من مادة الكرستال والحبوب المخدرة ، فضلا عن ميزان الكتروني وادوات تعاطي، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم اصوليا وتوقيفهم وفق المواد (32_ 28)مخدرات".