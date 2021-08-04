انطلاق عملية أمنية لملاحقة داعش وتأمين خطوط نقل الطاقة في نينوى

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "العملية انطلقت من 5 محاور بمشاركة اللواء 33 والأقسام التابعة لقيادة العمليات بإسناد من مكافحة المتفجرات والهندسة العسكرية ومقاومة الدروع والطبابة التابعة لهيئة الحشد الشعبي وقطعات الجيش وقطعات من فوج سوات نينوى".وأضافت أن "العملية تشمل تفتيشا وتدقيقا أمنيا في قرى جنوب غرب الموصل وتشمل قرية الشيخ يونس و قرية الحسينية وقرية الإبراهيمية وقرية اللزاگة وقرية الدباچة، فضلاً عن تأمين خطوط نقل الطاقة الكهربائية في المنطقة من العمليات التخريبية للمجاميع الارهـابيـة".وأوضح البيان أن " القوة المشتركة توزعت على خمسة محاور رئيسة لإتمام الواجب المناط بها لتجفيف مصادر الإرهاب الداعشي والبحث عن مطلوبين قضائياً".