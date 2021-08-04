القبض على 4 متهمين بقضايا "القتل العمد" و"التحريض" في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في تنفيذ مذكرات القبض الصادرة من المحاكم المختصة وتلقي القبض على الجناة وتسليمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل، حيث تمكنت قوة من اللواء الثاني الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفرزة من مركز شرطة الخنساء، من إلقاء القبض على احد المطلوبين وفق أحكام المادة 405 (قتل عمد) في منطقة الكمالية شرقي بغداد".واضافت، ان "عملية إلقاء القبض تمت بعد عملية تتبع وتحري لمكان تواجد المتهم وإلقاء القبض عليه".وفي سياق متصل "ألقت قوة من اللواء الرابع للفرقة بالتنسيق مع مفرزة من مركز شرطة الجسر، القبض على ثلاثة من المطلوبين وفق المادة 408 (تحريض بالقتل) في منطقة الرياض بقضاء المدائن جنوب شرق بغداد".واشارت القيادة الى، ان "المتهمين تم إحالتهم اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".