الإطاحة بـ"متسلل" غربي نينوى قادماً من الأراضي السورية

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بناءً على معلومات دقيقة لاحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع- شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٢٠- وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى، والتي اكدت وجود محاولة لشخص باجتياز الشريط الحدودي مع سوريا، قامت مفارز الشعبة وبالتعاون مع قوة برية من الفوج الثالث لواء المشاة ٧٢ بنصب كمين له في سنجار والقبض عليه بعد اجتيازه الحدود".واضافت، "تبين انه يحمل الجنسية السورية"، مشيرة الى أنه "تم احالة المقبوض عليه للجهات ذات العلاقة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".