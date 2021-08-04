مكافحة المخدرات تقبض على عدد من المتهمين في عدة محافظات

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "مفارزها القت القبض على 17 متهما بالمتاجرة وحيازة المواد المخدرة في محافظات "المثنى، والبصرة، وبغداد/ الرصافة، ونينوى، وواسط" وضبطت بحوزتهم مواد مخدرة متنوعة ومؤثرات عقلية ومادة الكريستال المخدرة وحبوب مخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي".واشارت المديرية الى انه "تمت إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المواد القانونية الخاصة بالمخدرات".