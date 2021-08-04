معلومات استخباراتية تطيح بإرهابي غربي نينوى

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بمعلومات استخبارية دقيقة لاحد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع- شعبة استخبارات الفرفة ١٥ - والتي اكدت تواجد احد الارهابيين في ناحية زمار غربي نينوى شرعت على اثرها مفارز الشعبة المذكورة وبالتعاون مع الفوج الثالث لواء المشاة ٧٣ وشعبة استخبارات ومكافحة ارهاب بالتحرك نحو الهدف والقاء القبض علية في المنطقة المحددة".وأشارت إلى أنه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ ارهاب".