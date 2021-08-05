إحباط محاولة تفجير برج للطاقة الكهربائية غربي الأنبار

أفاد مصدر أمني، الخميس، بإحباط محاولة تفجير برج للطاقة الكهربائية في هيت غربي محافظة الأنبار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية تفيد بوجود عبوات ناسفة بالقرب من أحد ابراج نقل الطاقة الكهربائية خرجت قوة من لواء المشاة التاسع والعشرون فرقة المشاة السابعة بواجب بحث وتفتيش ضمن قاطع المسؤولية في قضاء هيت".

وأضاف المصدر أن "العملية اسفرت عن العثور على عبوتين لاصقتين محلية الصنع مربوطتين على جهاز موبايل بالقرب من أحد ابراج إلطاقة الكهربائية، تم تفكيك العبوات وتفجيرها من قبل مفرزة المعالجة".