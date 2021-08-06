اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، القبض على ارهابيين اثنين اثناء محاولتهما دخول كركوك.



المديرية قالت في بيان ورد السومرية نيوز، انه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لمفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع - قسم استخبارات المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك وشعبة استخبارات الفرقة الثامنة- والتي اشارت لسعي إرهابيين اثنين من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب لدخول محافظة كركوك عبر منطقتي تركلان وقره تبه، فتم نصب كمين محكم لهما والقبض عليهما في المناطق المذكورة".

وأضاف البيان، انه "جرى بعدها تسليمهما لجهة الطلب".