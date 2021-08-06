بغداد.. اجتماع أمني – عشائري لمناقشة تأمين العملية الانتخابية

وقالت القيادة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "قائد المقر المتقدم لعمليات الكرخ اللواء الركن سعد محسن عريبي، عقد لقاءً ضم قائد فرقة ١٧ وقيادة فرقة ٦، مع عشائر جنوب وشمال العاصمة بغداد".وأشار البيان إلى أن "اللقاء ناقش الاستعدادت لتأمين العملية الانتخابية المقبلة وتوفير بيئة أمنة لهذه الممارسة الديمقراطية".في السياق، أثنت العشائر على "دور قواتنا الأمنية في حفظ الامن والاستقرار في مناطقهم".وقبل يومين، وجه القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، القوات الأمنية باتخاذ حزمة إجراءات تؤمّن قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد.وخلال اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني، تدارس المجلس، "الأوضاع الأمنية في قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد، وعمليات ملاحقة الخلايا الإرهابية التي تحاول العبث بأمن المواطنين، وقد وجّه الكاظمي القوات الأمنية باتخاذ حزمة إجراءات تؤمّن القضاء والسكّان المدنيين، وبما لا يبقي للإرهاب أيّ ملاذ في القضاء".