تمكنت مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، اليوم الاحد، من إحباط محاولة تسلل 9 سوريين إلى الأراضي العراقية.

وقالت خلية الاعلام الامني في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، تمكنت من رصد حركة أشخاص بالجانب السوري بواسطة الكاميرات الحرارية قرب قرية (الشعلان) التابعة الى ناحية ربيعة والمحاذية للشريط الحدودي مع سوريا، ضمن قاطع الفوج الثاني في لواء المشاة 71 بالفرقة 15 وهم يحاولون عبور الساتر الحدودي حيث تم توجيه قوة الكمين الموجودة بالمنطقة وأثناء إجتيازهم الحدود تم القبض عليهم وتبين بأنهم عائلة مكونة من(9) أفراد يحملون الجنسية السورية".

واضاف البيان، انه "تم تسليمهم إلى الجهات المختصة".