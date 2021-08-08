بغداد.. القبض على متهم بالارهاب وآخر بالنصب والاحتيال

وقالت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مركز شرطة المثنى التابع الى قيادة شرطة بغداد القت القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب ضمن سلسلة اوامر القبض التي تنفذها تشكيلات القيادة".واضافت "فيما القت مفارز سيطرة الشعب التابعة الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة ٤٥٦ نصب واحتيال ضمن انتشارها الصباحي".وبينت الوكالة في بيانها انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وفق القانون".