القبض على (25) متهما بينهم ارهابي وفتاة بجرائم النصب والاحتيال في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية تواصل جهودها في ملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية، والخارجين على القانون، والجريمة المنظمة، وبتنسيق استخباري عال المستوى مع قسم استخبارات وامن عمليات بغداد تمكنت قوة من شرطة بغداد/ مركز شرطة المثنى ومديرية شؤون السيطرات من اعتقال متهمين اثنين أحدهم وفق المادة 4/1 إرهاب والأخر وفق المادة (456/نصب واحتيال)".وفي السياق ذاته "تمكنت قوة من اللواء السادس شرطة اتحادية من اعتقال متهمين اثنين أحدهم بجرائم السرقة وفتاة متهمة بالنصب والاحتيال ضمن قاطع الكرخ".وبحسب البيان، "تمكنت قطعاتنا الأمنية في لوائي (42-44) فرقة المشاة الحادية عشرة من اعتقال (11) متهم وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهمين بالاتجار وتعاطي المواد المخدرة خلال ممارساتهم الأمنية ضمن قاطع الرصافة".واشار البيان الى، ان "مفارز مكافحة اجرام بغداد تمكنت من اعتقال (10) متهمين بينهم متهم قام بابتزاز احدى الفتيات الكترونيا وتهديدها بنشر صورها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل دفع مبالغ مالية في حي الخضراء، ومتهمين بالـ (السرقة، التزوير، الاتجار بالبشر) في جانبي الكرخ والرصافة".وأضاف، ان "المفارز المشتركة استمرت في تنفيذ واجباتها بجانبي الكرخ والرصافة نتج عنها: مصادرة (8) سلاح مسدس وبندقية واحدة و(178) أطلاقة عتاد مختلفة، ومخازن فارغة مع كمية من الحبوب المخدرة مختلفة الأنواع ومادة الكريستال وأجهزة للتعاطي".ولفت البيان الى انه "تم تسليم جميع الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة للجهات المختصة".