عمليات بغداد تعلن اتخاذ سلسلة إجراءات لتحقيق السلامة المرورية (صور)

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، تنفيذ سلسلة من الفعاليات ضمن ممارساتها اليومية للحد من المخالفين، والمتجاوزين على قانون السير والسلامة.

وقال اعلام القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تنفيذا لتوجيهات الفريق الركن قائد عمليات بغداد، نفذت مديرية مرور الكرخ سلسلة من الفعاليات ضمن ممارساتها اليومية للحد من المخالفين، والمتجاوزين على قانون السير والسلامة".

واضاف البيان، انه "تم تنفيذ ايضا حملة توعية وارشادات مرورية توعوية لعدد من الاخوة سائقي المركبات، بما يضمن تحقيق السلامة والأمان خلال قيادة المركبات، وكذلك سلامة سالكي الطريق من المشاة".

وتابع البيان انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وقد شملت الإجراءات المرورية مناطق: المنصور، العلاوي، ساحة النسور، والكاظمية، والدورة، والطارمية، والطرق الخارجية لمدينة بغداد".