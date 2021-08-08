مكافحة المخدرات تقبض على عدد من المتهمين في سبع محافظات

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان مفارزها ألقت القبض على 14 متهما في محافظات "البصرة- وذي قار - وواسط - والمثنى - وميسان - والأنبار - وصلاح الدين ".واضافت انها "ضبطت بحوزتهم انواعا من الحبوب المخدرة ومادة الكريستال المخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي".واشارت المديرية الى انه "تمت إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادتين القانونيتين "28 و 32 " مخدرات".