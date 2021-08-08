شرطة البصرة تعلن حصيلتها الامنية خلال الـ48 ساعة الماضية

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوزن ان " الحصيلة الامنية لافواج طوارئ المحافظة خلال الـ 48 ساعة الماضية تضمنت القاء القبض على ٥٣ متهما مطلوبا قضائيا وفق مواد جنائية مختلفة، ابرزها ٧ متهمين بالقتل ومتهم بالشروع بالقتل و٣ متهمين بالسرقة ومتهمين اثنين بالنصب والاحتيال".واضافت انه "تم ضبط ٣٦عجلة و ٥٥ دراجة نارية مخالفة للتعليمات المرورية و ٨ بنادق نوع كلاشنكوف ومخازن عتاد كلاشنكوف واعتدة مختلفة ومادة مخدرة وادوات لتعاطي المخدرات".