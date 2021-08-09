الشرطة الاتحادية تضبط اسلحة غير مرخصة في عملية تفتيش ببغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قوة من اللواء الثاني الفرقة الاولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الاول للواء، نفّذت عملية أمنية للتفتيش على السلاح غير المرخص في منطقة "البلديات" شرق بغداد ،تم خلالها العثور على 3 بنادق مختلفة الانواع ومسدسين و3 مخزن بندقية و3 شريط BKC و230 إطلاقة BKC بالإضافة الى ناظور بندقية".واضافت ان "قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الاول نفذت عملية تفتيش على السلاح غير المرخص في منطقة حي المواصلات غرب بغداد تم خلالها العثور على بندقيتين كلاشنكوف ومخزني بندقية و14 إطلاقة بندقية".واشارت القيادة الى انه "تم ضبط جميع المواد والتعامل معها اصولياً" .