مكافحة المخدرات تقبض على عدد من المتهمين في 6 محافظات

وقالت المديرية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه, ان "مفارزها ألقت القبض على 10 متهمين في كل من محافظة بغداد، الأنبار، كركوك بحوزتهم مادة الكريستال المخدرة، إضافة إلى أدوات التعاطي".واضافت ان "مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ألقت القبض على 13 متهما في كل من محافظة الديوانية، البصرة، ذي قار بحوزتهم أكثر من ربع كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة، إضافة إلى أدوات التعاطي، وسلاح غير مرخص".واشارت المديرية الى انه "تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المواد القانونية "28 / 32" مخدرات".