عمليات البصرة تقبض على عدد من المتهمين وتضبط اسلحة

وقالت القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "القوات الأمنية ومن خلال اللواء ٣٦ الآلي ولواء مغاوير قيادة العمليات وافواج طوارئ شرطة البصرة القت القبض على ١٦مطلوب للقضاء ثلاثة منهم تجارة المخدرات واثنين آخرين حسب وفق المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات الجنائي".واضافت ان "القوة المنفذة للواجب تمكنت من مصادرة بنادق كلاشنكوف عدد ١٢ بالإضافة إلى كميات من الاعتدة الخفيفة والمواد المخدرة وادوات تعاطي ومخازن العتاد وقطع غيار الأسلحة مفككة ودراجات نارية وعجلات غير أصولية".واشارت القيادة الى ان "عمليات اليوم شملت مناطق قضاء المدينة والدير والشخاطة شمالا والسيبة وأبو الخصيب وام الرصاص بالاضافة إلى قضاء الزبير الذي يعتبر ضمن القاطع الجنوب الغربي لقاطع المسؤولية ".واوضحت القيادة انه "بعد معلومات استخبارية تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على عصابة مختصة بسرقة المحال التجارية تم احالتهم إلى الجهات القضائية بعد اعترافهم باعمالهم الإجرامية".