عمليات بغداد تطيح بـ20 متهما في قاطعي الكرخ والرصافة (صور)

وذكرت القياة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد، وقوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية شرعت بالتوجه الى محافظة الانبار لتنفيذ واجب القاء القبض على متهم وفق المادة 4/1 إرهاب مطلوب الى محكمة التحقيق المركزية-بغداد / حيث تمكنت القوة بعد متابعة الهدف بشكل دقيق والقاء القبض عليه والعودة الى بغداد دون حادث".وأضافت، ان "مفارز من مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب بغداد واستخبارات الشرطة الاتحادية وبمتابعة دقيقة امتازت بالمهنية الامنية والحس الاستخباري من اعتقال متهمين اثنين مطلوبين للقضاء العراقي وفق المادة 4/1 إرهاب ضمن قواطع المسؤولية".وفي السياق ذاته "تمكنت قطعات الفرقة الثانية شرطة اتحادية من اعتقال (6) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة أحدهم بجرائم التزوير ضمن قاطع الكرخ".وبحسب القيادة، "تمكنت مفارز شرطة نجدة بغداد الكندي من اعتقال متهم مطلوب قضائياً بعد رصد حركته في منطقة الصدرية".واشارت الى، ان "قطعاتنا الأمنية في لوائي (42-44) فرقة المشاة الحادية عشرة تنفيذها لواجبات البحث والتفتيش تمكنت خلالها من اعتقال متهم مطلوب للقضاء العراقي وضبط أسلحة غير مرخصة و(77) كبسولة تفجير دافعة ضمن قاطع الرصافة".وفي سياق متصل، "استمرت المفارز المشتركة من تنفيذ واجباتها في جانبي الكرخ والرصافة نتج عنها: القاء القبض على (9) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة ومصادرة (5) سلاح مسدس غير مرخص وإطلاقات عتاد مختلفة، ومخازن فارغة مع (72) حبة مخدرة مختلفة الأنواع و(26) غم من مادة الكريستال وأجهزة للتعاطي".ولفتت القيادة الى، انه "تم تسليم جميع الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة للجهات المختصة".