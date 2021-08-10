كمين يطيح بأكبر تاجر ومهرب للمخدرات في البصرة

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "من خلال تكثيف الجهد الاستخباري ومتابعة قواطع المسؤولية وبعد ورود معلومات تفيد بوجود عملية تهريب مخدرات ضمن قاطع المسوولية من احد دول الجوار، تم نصب كمائن محكمة برية ونهرية حيث تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على اكبر تاجر ومهرب مخدرات".واضافت، ان "المتهم ضبط بحوزته مادة الكرستال المخدرة تزن (700) غرام ومادة الترياك المخدرة تزن (3) كغم و(850) ومادة الحشيشة المخدرة تزن (5) كغم ويكون مجموع المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهم مجتمعة (9) كغم و(550) غرام بعد عبوره من احد دول الجوار الى العراق في المنطقة المحصورة بين منطقة الدويب ومنطقة السيبة في محافظة البصرة، وضبط ايضاً بحوزته مجموعة من ادوات تعاطي المخدرات".واشارت الخلية الى، ان "العملية تمت بضوء ورود معلومات تفيد بوجود عملية تهريب مخدرات ضمن قاطع المسؤولية ونصب كمائن محكمة برية ونهرية في المنطقة المشار اليها"، لافتة الى "إيداعه التوقيف لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه".