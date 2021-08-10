الشرطة الاتحادية تعلن حصيلة ممارساتها الامنية خلال 10 ايام (فيديو)

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية في بغداد وكركوك وسامراء حققت نتائج مثمرة في مختلف قواطع مسؤوليتها، من خلال تنفيذ عملياتها العسكرية والأمنية التي اسهمت وبشكل مباشر في تعزيز الأمن والاستقرار".وأضافت القيادة ان مفارها تمكنت من :1- قتل(١)من عناصر داعش والقاء القبض على (١٩) مطلوباً وفق المادة ٤ إرهاب.2- القبض على (١٢) متهما بترويج وتعاطي المواد المخدرة.3- القبض على (١٤٢) مطلوبا وفق مواد قانونية مختلفة.4- القبض على عصابة للخطف وتحرير مخطوف.5- ضبط (١٩٠) حبة مخدرة مختلفة الانواع، و(١٢٠)غرام من مادة الكرستال المخدرة.6- ضبط (٦٦) قطعة سلاح مختلفة الانواع غير مرخصة.7- العثور على (٢١) وكراً تابع للعصابات الإرهابية المهزومة تم تدميرها.8- رفع وإتلاف (٤٣) عبوة ناسفة مع مساطر تفجير.9- رفع وإتلاف (١٥) صاروخ قاذفة RBG7.10- رفع وإتلاف (٢٤) قنبرة هاون مختلفة الانواع.11- رفع (٤)رمانة يدوية.12- تطهير وتجريف (٣٥) دونم من القصب والادغال.13- حملات تبرع بالدم وحالات إنسانية(٣١).