خبير أمني: الأمن الوطني كبح جماح "داعش" وأطاح بأخطر الإرهابيين

وقال أبو رغيف في حديث لنشرة السومرية، إن "جهاز الأمن الوطني ومنذ ستة أشهر يقوم بدور جبار جداً، في مقارعة الإرهاب، حيث أطاح بأخطر الإرهابيين ولعل أبرزهم "عمر المشهداني" ناقل الانتحارين في بغداد والمحافظات، بالإضافة إلى أنه نقل الإرهابي الذي نفذ تفجير سوق الوحيلات في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، وهذا يعكس حرفية ضباط ومنتسبي الجهاز".وأضاف، أن "الأمن الوطني نجح في نصب مفارز ذائبة متوارية عن الأنظار، الأمر الذي مكنه من كبح جماح الإرهاب والإطاحة بأخطر الإرهابيين".وبين أبو رغيف، أن "داعش يشكو حالياً قلة العدد وضعف الناصر، وبات جهاز الأمن الوطني يلاحق عناصر التنظيم في عقر مضافاتهم، وينفذ ضربات نوعية إجهاضية واستباقية ضدهم".