انطلاق عمليه كبرى في صحراء الرطبة

وذكر بيان لخلية الاعلام الامني تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبناءً على جهود واستطلاع وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وبتخطيط وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، شرعت قطعات من الجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب وفرقة الرد السريع،فجر اليوم، بتنفيذ عملية أمنية واسعة في صحراء الرطبة ضمن قاطع عمليات الانبار، بإسناد جوي من قبل القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي".واضاف البيان ان العملية تأتي "لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية والبحث عن اوكارهم ولتطهير المناطق ضمن قاطع المسؤولية، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".واكد مصدر امني للسومرية نيوز، ان الفريق اول ركن عبد الامير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة وصل الى محافظة الانبار للاشراف على العملية".