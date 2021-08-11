القبض على 12 متهماً بينهم إرهابي وضبط كدس للأسلحة والأعتدة في بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء، القبض على (12) متهماً بينهم إرهابي، وضبط كدس للأسلحة والأعتدة، ومواد مخدرة في العاصمة.

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة مشتركة من لواء المشاة (44) الفرقة الحادية عشرة ومفرزة من جهاز الامن الوطني تمكنت من إلقاء القبض على متهم وفق المادة (4/1) إرهاب في منطقة الراشدية والمطلوب إلى محكمة تحقيق الخالص".

واضاف البيان، ان "قطعات فرقة المشاة السابعة عشرة وبناءً على معلومات استخبارية تمكنت من ضبط كدس للأسلحة والأعتدة يحتوي على: (5) قاذفات RPG7، و(65) قنبرة هاون عيار (82) ملم، جنوبي بغداد. كما تم ضبط مواد مخدرة وأجهزة تعاطي في منطقة أبو دشير جنوبي شرق بغداد".

وتابع ان "المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد تمكنت من إلقاء القبض على (6) متهمين بتهم بترويج المخدرات، والتزوير، وانتحال صفة رسمية، وضبط (65) ملغرام من مادة الكريستال، (21) حبة مخدرة، و(5) هويات مزورة، وجهاز تعاطي المخدرات، وأسلحة وأعتدة مختلفة".

واوضح ان "قطعات الفرقة الثانية شرطة اتحادية تمكنت من اعتقال متهم بحوزته (10) رمانات يدوية مع صواعق تفجير. واعتقال متهم يقود عجلة تحمل محركات طائرة حربية، شمالي بغداد وتم تسليم الملقى القبض عليهم والمواد إلى الجهات المختصة".