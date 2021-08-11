بينهم امرأة.. القبض على عدد من المتهمين بتجارة المخدرات في 5 محافظات

أعلنت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على عدد من المتهمين بتجارة وتعاطي المواد المخدرة في عدة محافظات.
وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " قوة مشتركة من شعبة مكافحة المخدرات في الشامية بمحافظة الديوانية، وجهاز المخابرات نفذت عملية نوعية استباقية بهدف ملاحقة المطلوبين أسفرت عن إلقاء القبض على ٥ مطلوبين بتجارة وتعاطي المواد المخدرة، وضبط بحوزتهم كمية من مادة الكريستال والحبوب المخدرة، و١٦ امبولة تستخدم لتعاطي" .
واضافت ان "مفارزها ألقت القبض على 9 متهمين بينهم امرأة في كل من محافظة " الأنبار - ميسان - المثنى - كركوك " بحوزتهم مادة الكريستال المخدرة، وحبوب مخدرة متنوعة، إضافة إلى أدوات التعاطي، وأسلحة نارية غير مرخصة".
واشارت المديرية الى انه "تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المواد القانونية "28 / 32 " مخدرات" .