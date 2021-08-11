بينهم امرأة.. القبض على عدد من المتهمين بتجارة المخدرات في 5 محافظات

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " قوة مشتركة من شعبة مكافحة المخدرات في الشامية بمحافظة الديوانية، وجهاز المخابرات نفذت عملية نوعية استباقية بهدف ملاحقة المطلوبين أسفرت عن إلقاء القبض على ٥ مطلوبين بتجارة وتعاطي المواد المخدرة، وضبط بحوزتهم كمية من مادة الكريستال والحبوب المخدرة، و١٦ امبولة تستخدم لتعاطي" .واضافت ان "مفارزها ألقت القبض على 9 متهمين بينهم امرأة في كل من محافظة " الأنبار - ميسان - المثنى - كركوك " بحوزتهم مادة الكريستال المخدرة، وحبوب مخدرة متنوعة، إضافة إلى أدوات التعاطي، وأسلحة نارية غير مرخصة".واشارت المديرية الى انه "تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المواد القانونية "28 / 32 " مخدرات" .