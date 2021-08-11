واسط.. مبتز الكتروني في قبضة مكافحة الاجرام

وقال القسم في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، ان " مفارز القسم تمكنت من إلقاء القبض على مبتز الكتروني، وذلك بعد بلاغ من قبل امراة بقيام شخص بابتزازها إلكترونياً، وذلك عن طريق مراسلتها عبر وسائل مواقع التواصل الاجتماعي ومضايقتها بالكلام الغير لائق".واضاف انه "بعد متابعة الصفحة الشخصية العائدة للمشكو منه والتعرف عليه تم تنفيذ أمر القبض الصادر بحقه بعد استحصال الموافقات القضائية بذلك، تم تدوين أقواله بالاعتراف وصدقت قضائيا وسيحال الى المحاكم المختصة لينال جزاءه العادل".