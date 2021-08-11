شرطة كربلاء تنشر تفاصيل القبض على قاتل مدير بلدية المحافظة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "القيادة تنشر الاعترافات الخاصة بمقتل الشهيد عبير سليم مدير بلدية كربلاء المقدسة والذي تم القبض على القاتل اليوم الساعة الثانية فجراً بعد حادث القتل بساعات".واضافت ان "قوة من مفارز مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب( خلية الصقور) في كربلاء المقدسة أستطاعت وبعملية بطولية بالتعاون مع آمرية الأفواج الفوج الأول تحديدا ومشاركة مكافحة الإجرام ومفارز أخرى من قيادة الشرطة،من القاء القبض على القاتل".واشارت القيادة الى ان "حادثة الإغتيال كانت يوم الاثنين أثناء قيام مدير البلدية الشهيد عبير سليم مع كادر إدارة التجاوزات بأداء عملهم المعتاد برفع التجاوز الحاصل على مشروع دوار الامام الحسين (ع) الاول في منطقة المعملجي كونه تجاوز على الأملاك العامة إلا أن أحد المتجاوزين رفض إزالة التجاوز وقام بسحب سلاح ناري مسدس نوع "9 طارق " وقيامه بالرمي بثلاث رصاصات استقرت في صدر المجنى عليه الشهيد المغدور مدير البلدية عبير الخفاجي وبعد نقله الى المستشفى أستشهد هناك متأثراً بجراحه كما أدى إلى إصابة احد موظفي البلديه باطلاقه ناريه في ساعده وكانت الاصابة طفيفه" .ولفتت القيادة الى انه " تم تعميم أوصاف القاتل على جميع الأجهزة الأمنية وبدأ البحث والتحري عنه في عموم المناطق والسيطرات وكان هذا العمل بتوجيه وإشراف مباشر ومتابعه حقيقيه من قبل محافظ كربلاء المهندس نصيف الخطابي وقائدي عمليات وشرطة كربلاء حتى توصلت القوة الأمنية المشار إليها في أعلاه ونتيجة للمعلومات بالوصول الى مكان تواجده داخل أحد الهياكل في بساتين منطقة الجمالية شمال غرب كربلاء وضبط المتهم مع السلاح الناري المسدس الذي استخدمه أثناء تنفيذ عملية الإغتيال".واوضحت القيادة " أن المتهم اعترف بأنه لاينتمي لأي جهة سياسية بل ان الامر الذي دفعه لعملية القتل بشكل شخصي وغير متعمد وهو نادم على فعلته هذه وقد اندفع لهذا الفعل بعد أن شاهد مدير البلدية وكوادر التجاوزات تقوم بمحاولة تهديم العقار الذي يسكن فيه مما دفعه للقيام بعملية القتل دون وجه حق"،مبينة انه " قد أحيل المتهم الى القضاء لينال جزاءه العادل" .