الشرطة المجتمعية توقف 6 حالات ابتزاز الكتروني في 5 محافظات

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية تمكنت من إيقاف ٦ حالات ابتزاز الكتروني في ٥ محافظات عراقية".واضافت، ان "(٢) منها في محافظة كركوك وواحدة في كل من بغداد والانبار والنجف الأشرف وكربلاء المقدسة"، مبينة أن "المبتزين حاولوا استدراج ضحايهم من النساء والفتيات عبر تهديدهن بنشر صورهن الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي ما لم يدفعن المال أو يرضخن لرغباتهم الدنيئة".واشارت المديرية الى، انه "في الأثناء استطاعت مفارز الشرطة المجتمعية من الوصول إلى المبتزين في تلك المحافظات وضبطهم متلبسين بالجرم المشهود، حيث اتخذت بحقهم الإجراءات اللازمة، بعد حذفها لمحتويات الابتزاز وتأمين حسابات النساء والفتيات الشخصية".