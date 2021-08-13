بعمليتين منفصلتين.. الاستخبارات تطيح بمتسللين من سوريا الى العراق

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة والاستعانة بالكامرات الحرارية, تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات في وزارة الدفاع - شعبة استخبارات الفرقة ٢٠ - وباسناد قوة برية من الفوج الثالث لواء المشاة ٧٢ خلال عمليتين منفصلتين، من القاء القبض على ١٠ أشخاص من حملة الجنسية السورية تسللوا من الجانب السوري باتجاه الاراضي العراقية عبر قرى ام الخبازي وخازوكة التابعتين لقضاء سنجار غربي نينوى".وأشارت إلى "تسليمهما للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".