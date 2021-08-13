الامن يطيح بأربعة إرهابيين في 4 محافظات

وقال رسول في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، تواصل تشكيلات جهاز مُكافحة الإرهاب عملياتها النوعية ضد بقايا عصابات داعـش والتي تُنفذ بشكل يومي من قبل رجالنا الأبطال".وأضاف، "حيث باشر أبطالنا بواجبهم الأول في مُحافظتي كركوك ونينوى والتي أُلقي القبض فيها على عُنصرين إرهابيين ينتميان لعصابات داعـش التكفيرية".وأشار إلى "تنفيذ قوات الجهاز واجباً ثانياً في مُحافظتي صلاح الدين والأنبار والتي أُلقي القبض فيه على عُنصرين من بقايا عصابات داعـش الإرهابية".