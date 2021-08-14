إنطلاق عملية أمنية واسعة في مناطق شمالي بغداد

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، شرعت قيادة عمليات بغداد بإسناد جوي من قبل القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي، في الساعة 600 من صباح اليوم ، بعملية أمنية واسعة في مناطق شمالي العاصمة بغداد، اشتركت فيها وحدات من القوات الخاصة والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وأجهزة أمنية أخرى".وأضاف أن "العملية تهدف الى تعقب عناصر عصابات داعش الإرهابية في هذه المناطق".