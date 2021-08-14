الدفاع المدني تعلن تفاصيل حريق "مشاتل الاعظمية"

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من انقاذ عدد كبير من حيوانات الزينة بالتزامن مع عمليات اخماد نيران حريق اندلعت داخل متجر لبيع الحيوانات مشيد من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة والامان الصادرة من مديرية الدفاع المدني في منطقة الاعظمية شارع المشاتل وسط بغداد".واضاف البيان " فرق الدفاع المدني طوقت وعزلت النيران التي اشتعلت داخل مخزن مخصص للأعلاف الخاصة بتربية الحيوانات مع اشجار وحشائش داخل المشتل وابعدت خطر الحريق عن اماكن تواجد اقفاص الحيوانات وانهت الحادث فكانت الخسائر مادية فقط ."يذكر أن سبب الحريق كان نتيجة الاهمال بشروط السلامة والامان الصادرة من مديرية الدفاع المدني.